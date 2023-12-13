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общество

В Новосибирской области спасатели за день потушили около 30 пожаров

Фото: МЧС Новосибирской области

Спасатели Новосибирской области за один день сумели потушить почти 30 пожаров.

Пресс-служба МЧС России по Новосибирской области сообщила о том, что в регионе 11 декабря произошло 27 пожаров. Спасатели отметили, подобный рост числа возгораний был спровоцирован аномальными морозами в этот день.

Сотрудники МЧС также предупредили жителей Новосибирска о том, что повышенный риск возгораний сохранится в области ещё до 18 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по информации Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске и окрестностях продолжатся сильные морозы еще несколько дней.

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Валерия Митрохина
Журналист

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