В Новосибирской области спасатели за день потушили около 30 пожаров

Спасатели Новосибирской области за один день сумели потушить почти 30 пожаров.

Пресс-служба МЧС России по Новосибирской области сообщила о том, что в регионе 11 декабря произошло 27 пожаров. Спасатели отметили, подобный рост числа возгораний был спровоцирован аномальными морозами в этот день.

Сотрудники МЧС также предупредили жителей Новосибирска о том, что повышенный риск возгораний сохранится в области ещё до 18 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по информации Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске и окрестностях продолжатся сильные морозы еще несколько дней.