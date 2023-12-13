В Новосибирской области тарифы на электроэнергию повысят два раза

Тарифы повысят в первом и во втором полугодии.

С 1 января 2024 года в Новосибирской области поменяются тарифы на электроэнергию. Руководитель департамента по тарифам области Гарей Асмодьяров сообщил, что тарифы для населения будут повышены дважды в течение года.

По индексу изменения стоимости коммунальных услуг на 2024 год, среднее повышение тарифов составит 9,5%, с предельно допустимым отклонением в размере 3,2%.

На первое полугодие 2024 года тарифы на электроэнергию для жителей городов составят 3,36 рубля за киловатт/час, а во втором полугодии — 3,66 рубля за киловатт/час. Жители сельских населенных пунктов заплатят 2,68 рублей за киловатт/час в первом полугодии и 2,93 рубля во втором полугодии 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область побила рекорд по потреблению электроэнергии.