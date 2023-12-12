Новосибирская область побила рекорд по потреблению электроэнергии

11 декабря в 18:00 в энергосистеме Новосибирской области зафиксирован новый максимум потребления.

В этом году жители Новосибирской области установили новый рекорд по потреблению электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ и энергетики.

Специалисты отметили, что 11 декабря в 18:00 в энергосистеме области зафиксировали пиковый уровень потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градусов.

Этот рекорд стал следствием аномально холодного периода, который привел к увеличению потребления энергии системами электроотопления. Последний аналогичный рекорд в регионе установили в 1990 году. Тогда при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса потребление составило 3023 МВт.

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