В Новосибирске свежие огурцы подорожали почти на 50%

В области свежие огурцы подорожали почти на 47,7% по сравнению с октябрем.

По данным Новосибирскстата, стоимость свежих огурцов в Новосибирске выросла на 50% в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года.

Исследования также показали увеличение цен на помидоры на 17,2% и на яйца на 13,9%.

В то же время, некоторые продукты стали доступнее для потребителей. Подешевели апельсины, мороженые неразделенные креветки, зефир, пастила и сахар-песок. Также на 4,5% снизились цены на бананы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продукты подорожали на 1,7% за месяц.