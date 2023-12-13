В Новосибирской области увеличилась продуктивность молочных коров

В Новосибирской области молочным скотоводством занимаются 275 сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

В течение этого года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Новосибирской области произошел значительный прирост в производстве ключевых сельскохозяйственных продуктов.

Общий объем производства молока увеличился на 7,7 тысяч тонн. Производство дошло до отметки в 645,6 тысяч тонн.

Производство мяса скота и птицы также увеличилось и достигло отметки в 155,6 тысяч тонн. Кроме того, куриное яйцо дошло до 774,8 миллионов штук.

Отмечается рост продуктивности молочных коровю Они дошли до уровня в 5693 кг молока на одну корову.

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