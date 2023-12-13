В Тихий поселок в Новосибирске вернули маршрутку

С 14 декабря в Тихий поселок в Новосибирске запустят маршрутку №45.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале сообщил, что с 14 декабря в Тихий поселок будет заезжать маршрутка №45.

11 декабря жители Тихого поселка записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть маршрутку в их микрорайон — они вынуждены добираться два километра до ближайшей остановки.

После этого администрация Новосибирска сообщила о том, что маршрут до поселка не удастся организовать в связи с тем, что железнодорожный переезд по улице Магаданской не соответствует требованиям безопасности.

12 декабря обращение жителей обсудили в мэрии на аппаратном совещании. Мэр города Анатолий Локоть поручил за два дня решить эту проблему, предложив начать работу там частному перевозчику.

После этого Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жителей поселка.

«С завтрашнего дня 45-я маршрутка будет следовать по улицам Магаданская, Бардина и Богдана Хмельницкого через остановки «Тихий посёлок», «Новая», «Александра Невского», «Стадион «Сибирь» и «Универмаг «Калининский», — написал мэр.

Напомним, что в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта в военкомате.