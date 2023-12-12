Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием маршрутки в поселке Тихий

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жителей поселка Тихий в Новосибирске из-за отсутствия маршрутки.

По факту инцидента в региональном СУ СК организовали процессуальную проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители обеспокоены после отмены маршрутки №311 в прошлом году. Мэр города Анатолий Локоть в ответ на обращение обещал возобновить транспортное сообщение с поселком.