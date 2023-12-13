В Томске из-за пара дом покрылся льдом

Власти Томска всячески игнорируют проблему испарения в доме.

По данным Telegram-канала “Осторожно, новости”, в Томске уже неделю из-за прорыва кипятка в доме затопило первые этажи, а подъезды покрылись льдом.

Жители дома по адресу Бирюкова, 6,, ещё на прошлой неделе начали замечать в подъездах пар и мокрые пятна на стенах. Оказалось, произошла авария, из-за которой сначала затопило подвал дома, а затем первые этажи и лифтовые шахты.

В связи с сильными морозами весь пар и мокрые стены покрылись толстым слоем льда, некоторые жители дома даже стали выносить мебель из квартир, чтобы она не испортилась от влаги.

Жители немедленно стали жаловаться в мэрию о происходящем, но власти до сих пор игнорируют проблему.

Напомним, что юрист рассказал о тяжелом состоянии избитой опекунами девочки в Томской области.