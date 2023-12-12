Юрист рассказал о тяжелом состоянии избитой опекунами девочки в Томской области

У девочки из Томской области, которую истязали родители, обнаружили некроз головного мозга.

Как сообщают АиФ-Томск, ссылаясь на юриста родной тети девочки, состояние Лены (имя изменено) из приемной семьи до сих пор остается стабильно тяжелым. Ранее поступала информация о том, что ей удалось выбраться из комы, но это не так, она была переведена в другое учреждение города.

Напомним, что в селе Могочино в Томской области в августе шестилетняя Лена пережила клиническую смерть (18 минут). 30 августа она попала в реанимацию с серьезными травмами, которые нанесли ей, предположительно, опекуны.

«У нее был диагностирован ушиб ствола головного мозга, перелом шейных позвонков, а также отек спинного мозга. 18 минут клинической смерти привели к необратимым последствиям в мозгу девочки, у нее диагностирован некроз отдельных структур головного мозга», — сообщила юрист Валентина Ж.

Врачи дают Лене до двух лет жизни. Сейчас ее перевели в паллиативное отделение одного из детских домов Томска. За ней наблюдают врачи.

Уточняется, что волонтерам удалось найти родную семью девочки. Сейчас она, ее брат и две сестры находятся под временной опекой у тети из Хабаровского края.

Напомним, что в Иркутске супруги ценой жизни спасли детей при пожаре.