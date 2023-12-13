Врач Матюхин рассказал о скрытых причинах неприятного запаха изо рта

По словам специалиста, причина может таиться в области стоматологии.

Врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин рассказал в беседе с Pravda.Ru, что причина зловонного запаха изо рта может быть связана с проблемами в области стоматологии и желудка.

«Нужно обязательно смотреть, есть ли хронический гастрит. Это может быть язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки. И это может быть связано с тем, что у человека проблемы с желчевыводящей системой», — объяснил специалист.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что причиной неприятного запаха также могут являться усиливающиеся процессы брожения и гниения. Поэтому врач рекомендует не затягивать с такой ситуацией и вовремя обратиться к специалистам.

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