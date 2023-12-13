Жителям Новосибирской области предложили нарядить научную ёлку

В Новосибирске жителям предложили нарядить научную ёлку.

В министерстве науки Новосибирской области предложили жителям региона украсить новогоднюю ёлку.

Как сообщается, до 28 декабря будет проходить онлайн-конкурс «Научная ёлка», в рамках которого новосибирцам предложили оформить ёлку в научной тематике, посел чего нужно сделать фото или видео получившегося результата и опубликовать на своей странице в соцсетях, отметив хэштегом #НаучнаяЕлка.

Также, обязательно нужно указать, что было использовано в создании ёлки.

Победителя конкурса определят по числу лайков под постом.

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