Девять тысяч новогодних деревьев заготовят к празднику в Новосибирске

Девять тысяч елей, сосен и пихт заготовят новосибирские лесоводы к Новому году.

В данный момент лесохозяйственные предприятия ведут заготовку новогодних деревьев в 14 лесничествах различных районов Новосибирской области. Сосну и ель заготавливают в лесостепной зоне, ленточных борах и приобских лесах региона, пихту — в присалаирских лесных массивах.

По словам специалистов, рубка ухода за молодняками не наносит урона экологии. Наоборот, это позволяет другим деревьям получать больше света, а также увеличивает пространство для роста.

Для пресечения незаконных рубок на территории области усилили лесную охрану. Территории ежедневно патрулируются 30 мобильными группами совместно с правоохранительными органам, а также в границах лесничества установлены «фотоловушки».

Сезон заготовки новогодних деревьев продлится до 31 декабря.

Напомним, что в Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками.