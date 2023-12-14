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общество

Эксперты посоветовали есть рыбу для укрепления сосудов

Freepik, authors: hxyume

Для нужного эффекта нужно употреблять рыбу две-три раза в неделю.

Эксперты портала здоровое-питание.рф посоветовали россиянам для укрепления сосудов употреблять красную рыбу. Эксперты отмечают, что рыба является источником полезных жирных кислот Омега-3, пишет RuNews24.ru.

Чтобы добиться соответствующего эффекта, нужно употреблять рыбу две-три раза в неделю. Причем медики советуют покупать свежую или замороженную рыбу. А вот от консервированной лучше отказаться, так как такой продукт принесет больше вреда, чем пользы.

Что касается приготовления, то рыбу следует размораживать в течение долгого времени и нельзя погружать в горячую воду. Иначе она станет безвкусной.

Напомним, диетолог Стародубцева объяснила, в чем причина возвращения лишних килограммов.

#здоровье #рыба #врачи #питание
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Дарья Бочкун
журналист

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