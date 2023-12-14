Госдума внесла поправки в закон о выплате маткапитала

Поправки в законе о выплате маткапитала в РФ начнут действовать с 1 января 2024 года.

Как сообщает ТАСС, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению.

Документ начали рассматривать в августе. В данный момент в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вносится поправка о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка независимо от места жительства.

Также уточняется, что при этом не учитываются дети, которые не получили российское гражданство по рождению. Согласно закону, ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родители граждане РФ, или только один из них, но при этом ребенок родился в России.

Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, при этом нововведение не коснется граждан РФ, которые проживают на территории новых регионов России на день их принятия в состав страны.

Напомним, что Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах.