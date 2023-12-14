Губернатор Омской области передаст комплекс РЭБ одному из подразделений

Он обещал отправить комплекс после вопроса военного на прямой линии президента России Владимира Путина.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение передать подразделению военнослужащего Андрея Никишина современный комплекс радио-электронной борьбы (РЭБ), предназначенный для противодействия дронам.

Такое решение приняли после вопроса Никишина о необходимости обеспечения этим оборудованием.

В своем телеграм-канале Хоценко сообщил, что в ближайшее время подразделение получит один из передовых переносных комплексов РЭБ. Также губернатор отметил, что Омская область является одним из немногих регионов собственного логистического склада, предназначенного для доставки гуманитарной помощи военным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что участник СВО сказал Путину на прямой лини, что победа уже видна.