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общество

Участник СВО сказал Путину на прямой лини, что победа уже видна

Фото: скриншот из видео

На прямой линии с президентом Владимиром Путиным одним из первых вопросов стало обращение бойца, находящегося в зоне специальной военной операции.

В своем обращении боец отметил, что оборона Вооруженных сил Украины трещит по швам. Он спросил, есть ли возможность создать военно-патриотическую структуру для молодежи, в которой могли бы участвовать ветераны СВО.

Президент Путин отметил важность работы таких людей в воспитании нового поколения и поддержал идею создания подобных структур. Он подчеркнул, что уже более тысячи ветеранов силовых структур активно участвуют в образовательной сфере, работая в школах и с детско-подростковыми коллективами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин пообщался со своим двойником на прямой линии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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