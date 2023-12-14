Путин пообщался со своим двойником на прямой линии

На прямой линии «Путин» задал вопрос Путину.

В ходе конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президенту России задал вопрос его двойник, созданный при помощи искусственного интеллекта.

Двойника создал студент из Петербургского госуниверситета. Однако молодой человек не представился.

Российский лидер отреагировал на такой ход студента:

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати».

Президент России также ответил, надо ли бояться искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Но предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить», — сказал Путин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирской области помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК.