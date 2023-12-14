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общество

К 2028 году количество транспорта в Новосибирске увеличится до 1437 единиц

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске к 2028 году количество транспорта увеличится более чем на 300 единиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, власти планируют закупить для города 321 единицу транспорта к 2028 году.

В данный момент муниципальная маршрутная сеть включает в себя 127 маршрутов. Планируется заменить маршруты с транспортом с малой вместимостью на транспорт с большей вместимостью и регулируемым тарифом.

Переход будет происходить поэтапно, он включается в себя изменение схем движения 37 маршрутов по регулируемому тарифу, по 14 маршрутам хотят изменить количество и тип транспорта. Также планируют установить 14 маршрутов по регулируемому тарифу — один трамвайный и 13 автобусных, отменить 10 маршрутов, которые дублируются (по регулируемому тарифу), и 47 по нерегулируемому.

А также изменить вид перевозок по пяти маршрутам с нерегулируемым тарифом.

Напомним, что в Тихий поселок в Новосибирске вернули маршрутку.

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Нина Раневская
Журналист

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