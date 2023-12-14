Концерты Шамана в Новосибирске перенесли на январь по техническим причинам

Стало известно, когда пройдут концерты певца Шамана в Новосибирске.

Концерты певца Шамана (Ярослава Дронова), которые должны были состояться 14 и 15 декабря в Новосибирске, перенесли на январь 2024 года. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в Дворце культуры железнодорожников, где должно было состояться мероприятие.

По словам сотрудника ДКЖ, концерт перенесли из-за технических причин, а все билеты останутся действительными. Можно ли вернуть за них деньги, собеседница не уточнила, порекомендовав звонить в кассы.

Сам же патриотичный певец в день концерта заявил, что его слушателям придется немного подождать.

«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся! Следите за афишей. Мой большой тур «Я русский» регулярно дополняется новыми датами и новыми городами. До встречи!» — написал Дронов в своём телеграм-канале.

Напомним, на его концерты раскупили все билеты.