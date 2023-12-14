«Мама, помоги!»: что известно об украинских мошенниках, орудующих под Новосибирском

В городе Куйбышев Новосибирской области активизировались мошенники: буквально за один вечер их жертвами стали пять человек – сейчас полицейские отслеживают всю цепочку, которая, возможно, ведёт на Украину.

В Куйбышевском районе власти и полицейские распространили предостережение, что активизировались мошенники, которые обзванивают пожилых людей и требуют деньги на спасение родственников попавших в ДТП.

Пик активности вымогателей пришёлся на День конституции России – 12 декабря. Вечером пенсионеры из городов Куйбышев и Барабинск, которые находятся в непосредственной близости, подверглись массовому обзвону.

«Сначала в трубке был какой-то шум, плач. Потом девушка начала кричать: «мама помоги!» Далее подключался и псевдоследователь, который требовал передать сумму от 100 до 900 тысяч рублей. Она зависела от того, какими денежными средствами располагал объект атаки», — рассказал Сиб.фм источник, близкий к следствию.

В случае с девушкой, которая якобы находится в больнице, мошенникам не удалось провести её маму. Так они общались очень близко, и дочь скоро лично появилась дома. За вечер мошенники обзвонили пять человек, и некоторые пенсионеры всё-таки отдали свои деньги. На данный момент ущерб исчисляется суммой в 1,5 миллиона рублей.

«За деньгами отправлялись курьеры, которых находили в социальных сетях и Телеграмм-каналах. Как правило, они знают, на что идут, и получают от 10 до 15%. Задерживаются именно они, а не организаторы серии мошенничеств»,

- объясняют эту схему сами полицейские.

Не исключено, что след сейчас опять выведет на организаторов с Украины, как это часто и происходит. Курьеров задерживают и судят, на этом схема и обрывается. Сейчас, после серии мошенничеств, идёт охота именно на тех, кто забирает деньги у пожилых.

По информации источника Сиб.фм, сейчас начала судебного процесса в Куйбышеве дожидаются несколько человек, которые приезжали за деньгами на такси по такой наводке. Некоторые отправлялись «на дело» даже специально из Новосибирска.

В Куйбышевском районе сейчас органы профилактики МВД активно работают с пенсионерами, чтобы те не попались на звонки мошенников. Кстати, обо всех уловках зарубежных вымогателей Сиб.фм подробно рассказывал в августе этого года. Схема «Попал в ДТП» на самом деле уже довольно старая, мошенники чаще стали прикрываться сотрудниками других структур – ФСБ и МЧС.