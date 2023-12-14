Новосибирский депутат рассказал о возможном конфликте из демонтажа 5 тысяч гаражей

В конфликт может быть вовлечено более 20 000 жителей Новосибирска.

Депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров сообщил о возможном масштабном конфликте из-за демонтажа более 5000 гаражей напротив ТРЦ «Аура».

Председатели 17 гаражно-строительных кооперативов обратились с просьбой к полпреду Президента, губернатору и мэру города и потребовали дать оценку этим планам.

В письме отмечается, что более 20 000 жителей Новосибирска могут быть вовлечены в конфликт, учитывая членов семей собственников гаражей и овощехранилищ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский экономист рассказал о возможности снижения ЖКХ-тарифов после жалобы пенсионера Путину.