Новосибирский экономист рассказал о возможности снижения ЖКХ-тарифов после жалобы пенсионера Путину

В ходе Прямой линии вопрос президенту России Владимиру Путину о росте тарифов на ЖКХ задал новосибирский пенсионер Владимир Леонтьев. Эксперт Геннадий Ляскин рассказал, как это может изменить ситуацию.

Одним из вопросов от Новосибирска, на который ответил Владимир Путин, было обращение пенсионера Владимира Леонтьева. Он сообщил, что планируется повышение ЖКХ-тарифов с 9% до 14%. Это приведёт к тому, что будет «съедена» 7,5% добавки к пенсии».

Глава государства обещал разобраться в сложившейся ситуации. А корреспонденты издания «BFM-Новосибирск» спросили: возможен ли пересмотр тарифа после заявления новосибирского пенсионера.

«Жалоба, озвученная на таком уровне, конечно же, может существенно изменить решения, какие-то элементы социальной политики,

– ответил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин. – По крайней мере, людям, хочется верить, что их чаяния, жалобы будут услышаны на самом высшем уровне государственной власти. Но с другой стороны надо понимать, что политика в сфере ЖКХ относится к региональному ведению. И именно на уровне субъекта федерации принимают решения. Никому не выгодно, когда «коммуналка» является убыточной. На федеральном уровне такие вопросы не решаются. Это может быть решено в рамках большого контекста более–менее согласованной политики в этой области».

Впрочем, экономист также отметил, что к этому вопросу нужно подходить с точки зрения взвешенной политики, и важен просчёт уровня роста инфляции. Геннадий Ляскин уверен, что после вмешательства в этот вопрос президента будет дана оценка обоснованности роста тарифов.