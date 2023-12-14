Новосибирский космонавт Роскосмоса получила премию «Герои PEOPLETALK - 2023»

Анна первая россиянка, осуществившая полет в космос на американском корабле.

Во вторник, 12 декабря, в Демонстрационном зале ГУМа состоялась церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK — 2023». В этом году звание победителя досталось космонавту из Новосибирска Анне Кикиной.

Анна Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в истории России и единственной представительницей женского пола в российском отряде космонавтов. Кроме того, она заслужила титул первой россиянки, совершившей полет в космос на американском космическом корабле. Сибирячка также стала первой представительницей своего города, отправившейся на Международную космическую станцию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появятся остановки с павильонами для отдыха водителей и Wi-Fi.