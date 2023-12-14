Новосибирского барбера арестовали за покушение на теракт в военкомате

В Новосибирске 27-летний барбер обвиняется в покушение на теракт в военкомате.

В Новосибирске Железнодорожный районный суд отправил в СИЗО 27-летнего барбера Евгения Ряполова до 6 февраля 2024 года. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК (покушение на теракт) .

По версии следствия, Ряполов поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска с целью дестабилизации органов власти и устрашения населения. Однако его преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как указанные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Напомним, бомбу заложили 5 декабря. Оно было спрятано в мультиварку, которую подозреваемый оставил на подоконнике. СВУ не сработало. Саперы уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.

Сиб.фм узнал всё, что известно о 27-летнем радикале.