Барбер-террорист. Что известно о задержанном за покушение на теракт в военкомате новосибирце

В Новосибирске задержали мужчину, который может быть причастен к покушению на теракт на территории военкомата.

В Новосибирске по подозрению в попытке теракта в военкомате Дзержинского района задержали 27-летнего Евгения Ряполова, который работает в одном из известных барбершопов города. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ряполов — радикал, которого в 2017 году приговорили к четырём годам колонии после того, как в его квартире нашли взрывчатку. Мужчина утверждал, что гексоген ему подкинули силовики из-за мести, так как он участвовал в митингах и поддерживал оппозицию. Ряполов считал себя политзаключенным.

Тогда, по данным Сиб.фм, он готовил силовую акцию в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием огнестрельного оружия, а также подрыв сооружений и административных зданий — мечетей и зданий ФСБ.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» нацист Ряполов ранее писал, что до суда в 2017 году ему предлагали бежать на территорию Украины.

Мужчина входил в ультраправое движение и до инцидента с гексогеном уже имел проблемы с законом. Октябрьский районный суд судил его за умышленное причинение здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Напомним, 5 декабря на территории новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство. Оно было спрятано в мультиварку, которую подозреваемый оставил на подоконнике. СВУ не сработало. Прибывшие взрывотехники обнаружили таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Саперы уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.



В ходе обысков оперативники нашли в квартире Ряполова предметы с нацистской символикой, а также компоненты для изготовления бомбы. По данным источника, он признался в покушении на теракт по идеологическим причинам.

На задержанного Ряполова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (Покушение на теракт).