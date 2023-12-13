Бомба в мультиварке: в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта в военкомате

Молодой человек был ранее судим.

По данным Telegram-канала “Экстренный НСК” в Новосибирске правоохранительные органы вычислили и задержали человека, который подкинул взрывное устройство к военкомату по адресу улица Дмитрия Шамшурина, 12.

По предварительным данным, молодого человека около пяти лет назад судили за хранение гексогена. Тогда он планировал подорвать местную мечеть и здания ФСБ. Также, его привлекали за участие в радикальных сборищах и нанесении побоев.

Завтра подозреваемому огласят избранные меры пресечения по данному инциденту.

Напомним, что в мультиварке на территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство.