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общество проиcшествия

Бомба в мультиварке: в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта в военкомате

Фото: скриншот видео

Молодой человек был ранее судим.

По данным Telegram-канала “Экстренный НСК” в Новосибирске правоохранительные органы вычислили и задержали человека, который подкинул взрывное устройство к военкомату по адресу улица Дмитрия Шамшурина, 12.

По предварительным данным, молодого человека около пяти лет назад судили за хранение гексогена. Тогда он планировал подорвать местную мечеть и здания ФСБ. Также, его привлекали за участие в радикальных сборищах и нанесении побоев.

Завтра подозреваемому огласят избранные меры пресечения по данному инциденту.

Напомним, что в мультиварке на территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство.

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Валерия Митрохина
Журналист

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