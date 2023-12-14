Подписали, а потом отозвали: как власти Краснообска объяснили скандал с землёй лицея №13

Неделю назад в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области произошёл скандал с земельным участком лицея №13: глава Олег Яцков сначала подписал разрешение на строительство, но потом его отозвал. В администрации Краснообска рассказали, почему так произошло.

Скандал с участком размером 40 соток в Краснообске произошёл в начале декабря. Ещё в 2018 году лакомый кусок земли продали с молотка власти Новосибирского района. Так муниципальный участок оказался в распоряжении ООО «Акцент», которое планировало на этой земле провести перезонирование и возвести не спортивный объект, а бизнес-центр.

В конце ноября общественники Краснообска узнали, что глава рабочего посёлка Олег Яцков выдал разрешение на строительство, подняли информационную шумиху. Руководитель администрации не стал отрицать этот факт, но вскоре заявил, что разрешение отозвано.

«Я считаю, что восстановлена историческая справедливость. Территория возле 13-ого лицея возращена 13-ому лицею. Это большая территория, которая позволит служить интересам наших ребятишек, — заявил глава Краснообска Олег Яцков.

– Я надеюсь, что администрация района поддержит проект, тем более, у администрации есть проект именно под реконструкцию стадиона. Вторая часть этого решения – передача участка. В новых условиях эта территория становится школьной. С главой района мы считаем, что это правильное, исторически выверенное решение».

Редакция Сиб.фм сделала запрос в пресс-службу администрации рабочего посёлка Краснообск, чтобы узнать: по какой причине разрешение сначала было выдано в конце октября, а потом отозвано. Власти объясняют это тем, что в ноябре произошло перераспределение участков.

«Земельный участок с кадастровым номером 54:19:180109:6125 на момент выдачи разрешения на строительство не имел общих границ с земельным участком с кадастровым номером 54:19:180109:5715, на котором располагается Лицей №13. 01.12.2023 года земельный участок с кадастровым номером 54:19:180109:19389, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Новосибирского района Новосибирской области – Лицею №13 посёлка Краснообск, — сказано в ответе администрации рабочего посёлка. – 24.11.2023 года на земельный участок с кадастровым номером 54:19:180109:6306 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования Администрацией рабочего посёлка Краснообска. В связи с вышеуказанным территории земельных участков ООО «Акцент» и Лицея №13 стали иметь общие границы».

Тут же выяснилось, что в рамках антитеррористического законодательства у учебного заведения необходим участок для соблюдения его безопасности, поэтому разрешение на строительство было отозвано. Рассказали в администрации Краснообскаи о будущем спорного земельного участка.

«Участок с кадастровым номером 54:19:180109:19389 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Новосибирского района Новосибирской области – лицею №13 п. Краснообск. На текущий момент на вышеуказанном участке не планируются строительные мероприятия,

- заверили в администрации. – На земельный участок с кадастровым номером 54:19:180109:6306 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования Администрацией рабочего посёлка Краснообска. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:180109:6125 находится в собственности ООО «Акцент».

Также в администрации рабочего посёлка заверили, что ООО «Акцент» не выражало каких-либо претензий по поводу отзыва разрешения на строительства и не обращалось в суд с исковыми заявлениями.