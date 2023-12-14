Президент Путин извинился за рост цен на яйца в России

Он отметил, что сам раньше съедал яичницу из десяти яиц.

Президент России Владимир Путин извинился перед россиянами за высокие цены на яйца. Президент отметил, что рост цен произошел из-за сбоя в работе правительства. Об этом он рассказал в ходе конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что и сам любит поесть яичницу.

«Я сам с удовольствием яичницу ем. Раньше мог 10 яиц сразу с утра навернуть», — сказал президент.

Ранее Сиб.фм писал, что Путина попросили разобраться с ценами на яйца и куриное мясо.