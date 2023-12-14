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общество

Президент Путин извинился за рост цен на яйца в России

Фото: Kremlin.ru

Он отметил, что сам раньше съедал яичницу из десяти яиц.

Президент России Владимир Путин извинился перед россиянами за высокие цены на яйца. Президент отметил, что рост цен произошел из-за сбоя в работе правительства. Об этом он рассказал в ходе конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что и сам любит поесть яичницу.

«Я сам с удовольствием яичницу ем. Раньше мог 10 яиц сразу с утра навернуть», — сказал президент.

Ранее Сиб.фм писал, что Путина попросили разобраться с ценами на яйца и куриное мясо.

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Игорь Кириченко
Журналист

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