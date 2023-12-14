Президент России высказался о второй волне мобилизации

Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизация.

Президент России Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации. Об этом он сообщил на конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«На сегодня никакой необходимости в объявлении мобилизации нет», — заявил Владимир Путин.

Также Путин озвучил потери ВСУ в ходе контрнаступления.

«Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше. Но мы уничтожили только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков, почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса — это и есть демилитаризация», — сказал Путин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин заявил, что в России вырастут МРОТ и зарплаты.