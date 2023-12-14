Путин заявил, что в России вырастут МРОТ и зарплаты

МРОТ вырастет на 18%, зарплаты — на 8%.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что с 2024 года в стране повысят МРОТ. Об этом он сообщил во время конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Путин заметил, что с 1 января МРОТ в России повысят сразу на 18%.

Также президент России отметил, что реальная заработная плата вырастет на 8%.

«Уровень безработицы совсем недавно достиг исторического минимума в 3%. Мы только недавно этим гордились, но за это время он уже снизился до 2,9%. Такого вообще не было в истории России», — заявил Путин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин прокомментировал свое участие в выборах президента в 2024.