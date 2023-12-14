Путин прокомментировал свое участие в выборах президента в 2024

Он назвал укрепление суверенитета главной задачей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал свое участие в выборах главы государства в 2024 году.

Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей на посту президента.

«Существование России без суверенитета невозможно, поэтому главное — его укрепление», — заявил Путин.

Ранее Сиб.фм рассказал, где можно посмотреть прямую линию с президентом России. Ее ведут федеральные телеканалы: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM», «Радио России», а также интернет-порталы.