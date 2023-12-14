Путин прокомментировал состояние трассы «Тюмень-Новосибирск»

Он сказал, что для ремонта нужны большие инвестиции.

Во время конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» журналистка из Омска рассказала президенту о состоянии трассы «Тюмень-Новосибирск».

Она отметила, что двухполосная дорога постоянно загружена. Журналистка сказала, что на участке «фуры лежат по кюветам». Она поинтересовалась у президента, планируют ли расширить и отремонтировать дорогу.

Российский лидер заявил, что участок трассы надо посмотреть. Президент отметил, что переговорит с Министерством транспорта и курирующим премьером. Путин отметил, что для работ на этой трассе нужны большие инвестиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин высказался насчет мигрантов в России.