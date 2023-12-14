Путин высказался насчет мигрантов в России

Путин отметил, что все мигранты должны уважать законы и традиции народов.

Президент России Владимир Путин сказал, что необходимо создать человеческие условия для мигрантов. Об этом он заявил во время прямой линии.

По его словам, все приезжающие в страну должны уважать законы и традиции российских народов, в то время как власти обязаны оперативно реагировать на любые нарушения.

Президент также подчеркнул, что государство приветствует переезд в Россию законопослушных граждан из других стран.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин высказался о запрете абортов.