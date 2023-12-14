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общество спорт

Путин высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин высказался относительно условий допуска российских спортсменов на Олимпийских играх.

Президент России во время прямой линии раскритиковал международных чиновников. Он считает их действия полным противоречием и извращением идей основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Путин подчеркнул, что основная цель олимпийского движения – объединение, а современные чиновники, по его мнению, увлеклись бизнес-стороной спорта и стали зависимыми от спонсоров.

«Если они и дальше будут действовать таким образом, то похоронят олимпийское движение. Идея олимпизма страдает», — сказал Путин

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли сезон парковой гимнастики в морозы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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