Путин высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры

Владимир Путин высказался относительно условий допуска российских спортсменов на Олимпийских играх.

Президент России во время прямой линии раскритиковал международных чиновников. Он считает их действия полным противоречием и извращением идей основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Путин подчеркнул, что основная цель олимпийского движения – объединение, а современные чиновники, по его мнению, увлеклись бизнес-стороной спорта и стали зависимыми от спонсоров.

«Если они и дальше будут действовать таким образом, то похоронят олимпийское движение. Идея олимпизма страдает», — сказал Путин

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