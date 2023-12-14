Россияне рассказали, какие желания загадывают в новогоднюю ночь

76% россиян загадывают здоровье для себя и своих близких.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди россиян и выяснили, что 73% граждан всегда загадывают желание в новогоднюю ночь, а другие 27% этого не делают. Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что 76% респондентов загадывают на будущий год здоровье для себя и для близких, желают себе быть счастливыми (44%), провести год без катаклизмов и катастроф (28%) и найти любовь (21%).

Кроме того, по 20% россиян хотели бы купить новую квартиру, дачу или автомобиль, а также найти свое призвание. Ещё 19% респондентов желают отправиться в путешествие мечты, а 16% — найти чемодан с миллионом рублей.

Напомним, новосибирские шеф-повара рассказали, что приготовят дома на Новый год.