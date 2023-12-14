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наука

Рост нейробластомы научились тормозить новосибирские учёные

Фото: freepik

Новосибирские учёные научились тормозить рост нейробластомы.

Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сообщила о том, что в Новосибирском Академгородке учёные открыли новое химическое соединение, которое способно воздействовать на распространение нейробластомы, видов опухолей центральной нервной системы.

По словам учёных, вещество солоксолон метил способно связываться с белками, ответственными за передачу сигнала от лептина к клеткам опухоли — эти результаты открывают перспективы для разработки новых препаратов, направленных на подавление активности клеток нейробластомы и снижение их чувствительности к лептину.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что российские ученые создали уникальный способ лечения женских болезней.

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Валерия Митрохина
Журналист

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