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проиcшествия

Семья погибшей в ДТП с сыном экс-депутата требует компенсацию в 5 млн рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием 22-летнего сына бывшего депутата.

Семья 45-летней Инны Шукман, погибшей в апреле результате ДТП с участием 22-летнего сына экс-депутата Александра Бушкова, требует компенсацию в размере 5 миллионов рублей, сообщил корреспондент Сиб.фм из Центрального районного суда.

Дочь погибшей в ходе судебного заседания заявила, что семья Бушкова не принесла извинений после трагедии, однако предложила денежную компенсацию. Семья требует максимально сурового наказания для подсудимого, передаёт корреспондент Сиб.фм.

Фото Семья погибшей в ДТП с сыном экс-депутата требует компенсацию в 5 млн рублей 2

В Центральном районном суде Новосибирска 14 декабря рассматривают уголовное дело 22-летнего Александра Бушкова, который весной текущего года сбил насмерть 45-летнюю Инну Шукман — по версии следствия, подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.

В ходе заседания стало известно, что Бушков ехал на скорости 125 километров в час, а Шукман от полученных травм погибла на месте.

22-летний Александр Бушков — сын экс-депутата из Алтайского края — обвиняется по ст.264 ч.4 п.п.а, б УК РФ (Нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сиб.фм собрал всё, что известно по данному делу.

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Александр Борисов
журналист

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