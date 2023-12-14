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общество

В Новосибирске сотрудник УИС спасал жильцов дома при пожаре из-за гирлянды

Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

Во время пожара сотрудник УИС Новосибирской области спас несколько человек.

В Новосибирске 12 декабря в Калининском районе произошёл страшный пожар в многоквартирном доме.

Как сообщается на сайте ГУФСИН по Новосибирской области, очевидцем пожара стал сотрудник исправительной колонии №8 Денис Михалев. Он увидел, как из окна третьего этажа многоквартирного дома идёт черный дым, после чего молодой человек немедленно отправился к подъезду дома, поднялся на третий этаж и увидел девушку, у которой были обгоревшие руки. Денис помог ей выйти из квартиры и спустил на первый этаж.

После чего молодой человек продолжил помогать жильцам, стал кричать, чтобы кто-нибудь из них отозвался, что и произошло – на четвёртом этаже оказались люди в панике, Денис попросил их намочить тряпки и обложить вокруг дверей, выйти на балкон и присесть.

Благодаря решительным действиям сотрудника удалось избежать более негативных последствий.

Напомним, что в Калининском районе Новосибирска сгорела квартира — пожар произошёл из-за гирлянды на новогодней ёлке.

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Валерия Митрохина
Журналист

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