Участники СВО призвали депортировать на Украину директора школы Омска

Директора, которая дала отказ в размещении памятной доски в школе Омска, предложили депортировать на Украину.

В Telegram-канале “Росстрига” появилось видео, в котором участники специальной военной операции потребовали депортировать на Украину директора школы, которая отказалась размещать мемориальную доску в память о погибшем бойце.

На видео молодые люди сообщили о том, что ранее они обратились в школу Омска с просьбой установить памятную доску о погибшем бойце, который учился там, на что получили отказ от директора.

Такая реакция не удовлетворила сослуживцев. Они назвали директора «идейным врагом нашей родины», попросили её увольнения и депортации на Украину.

В свою очередь, мэр Омска Сергей Шелест пообещал, что мемориальная доска всё же будет размещена на стене школы.

Напомним, что в школе Омска директор запретила вешать табличку с именем ветерана СВО.