В школе Омска директор запретила вешать табличку с именем ветерана СВО

Директор одной из омских школ дала отказ, чтобы в здании вешали табличку с именем ветерана, который участвовал и погиб в зоне специальной военной операции.

В Омске видеообращение к мэру города Сергею Шелесту записали сослуживцы погибшего в бою Алексея Ямщикова после того, как узнали, что директор омской школы №87 запретила устанавливать доску с именем ветерана СВО.

Ранее, по словам сослуживцев, они предложили установить мемориальную доску на стене школы, чтобы почтить память героя специальной военной операции. Перед этим бойцы согласовали эту инициативу в администрации Ленинского округа, в Департаменте имущественных отношений и военкомате.

Однако директор школы дала отказ в установлении доски и сообщила, что это похоже на кладбище.

Мэрия города оперативно прокомментировала данный инцидент, ответив, что произошло недоразумение. В ближайшее время будет собран перечень пакет для принятия соответствующего решения об установке доски.

Напомним, что из Новосибирской области в зону СВО отправили оборудование для палаточных лагерей.