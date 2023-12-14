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общество

Участнику СВО не установили мемориальную доску: мэр Омска объяснил причину

Фото: Telegram-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Выяснилась причина, почему в школе Омска запретили устанавливать мемориальную доску.

В своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест пояснил, почему директор школы отказалась устанавливать мемориальную доску бойцу, погибшему в зоне специальной военной операции.

По словам мэра, он не уполномочен принимать подобного рода решения, поэтому сослуживцам было необходимо обращаться в топонимическую комиссию города.

По этой причине Сергей Шелест дал поручение главе Ленинского административного округа помочь сослуживцам бойца собрать нужные документы для топонимической комиссии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что директор одной из омских школ дала отказ, чтобы в здании вешали табличку с именем ветерана, который участвовал и погиб в зоне специальной военной операции.

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Валерия Митрохина
Журналист

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