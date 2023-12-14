Учёные из Новосибирска научились делать дешёвое топливо из пластиковых отходов

В НГУ придумали способ, как сделать дешёвое топливо.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета сообщили о том, что учёные вуза совместно с компанией из Ярославской области разработали технологию, позволяющую превращать пластиковые отходы в топливо для двигателей внутреннего сгорания.

По словам разработчиков, для изготовления топлива используются пластиковые отходы, которые не подходят для дальнейшей переработки.

Сейчас учёным уже удалось получить первые положительные результаты — разработанная технология получения топлива уже прошла испытание на экспериментальной установке НЭК.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что рост нейробластомы научились тормозить новосибирские учёные.