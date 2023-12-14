Ушёл из жизни художественный руководитель и дирижёр оркестра Новосибирской филармонии

В Новосибирске скончался художественный руководитель и главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев.

В Новосибирске художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Поликарпович Гусев скончался на 84-м году жизни.

Более 50 лет Владимир Гусев проработал в Русском академическом оркестре и 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижёра и художественного руководителя.

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