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проиcшествия

В 60 лет скончался сценарист «Бандитского Петербурга» Константинов

Фото: wikipedia.org

Он боролся с тяжелой болезнью.

Основатель петербургского издания «Фонтанка», автор «Бандитского Петербурга», журналист и писатель Андрей Константинов скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщили представители «Фонтанки» в телеграм-канале издания.

Коллеги уточнили, что он ушел из жизни утром 13 декабря в своем доме. В последний год жизни Андрей Константинов боролся с тяжелой и неизлечимой болезнью.

О дате и месте похорон журналисты пообещали сообщить отдельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пожар в Новосибирске на улице Объединения мог возникнуть из-за гирлянды.

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Игорь Кириченко
Журналист

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