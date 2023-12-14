Пропавшая многодетная мать вышла на связь и сказала, что находится в подвале

В Екатеринбурге пропала многодетная мать из Верхней Пышмы.

31-летняя Светлана Вахрушева из Верхней Пышмы в Екатеринбурге 4 декабря отвела сына в школу и пропала.

Недавно женщина вышла на связь с сестрой Ольгой и рассказала, что не знает, что произошло, а в данный момент она находится в каком-то подвале. После этого ее сотовый телефон опять оказался вне зоны действия сети.

«Я говорю: «Где ты находишься?», а она: «Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале», — рассказала Ольга Е1.

О звонке сестра сообщила правоохранительным органам, которые после связались с пропавшей и предложили помощь, но она категорически отказалась.

У Светланы четверо детей: от двух месяцев до 12 лет. В данный момент они находятся с гражданским мужем, скоро их должна забрать к себе сестра пропавшей.

9 декабря во «ВКонтакте» в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области» опубликовали запись, что поиски Светланы завершены.

Напомним, что в Новосибирске пропал 28-летний Вячеслав Худовец. Последний раз его видели в Кировском районе 5 декабря.