В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Во время аварии в Коченевском районе Новосибирской области скончались двое мужчин.

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирской области на территории Коченевского района водитель 1989 года рождения управлял автомобилем ГАЗ Луидор и двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Коченево в сторону автодороги "Северный обход города Новосибирска". Во время пути водитель совершил наезд на автомобиль, который стоял после ДТП, в нём находились двое мужчин.

В результате аварии двое мужчин погибли — один скончался на месте, а второй умер в больнице через несколько часов.

Напомним, что в Новосибирске из-за ДТП с троллейбусом пострадали 4 человека.