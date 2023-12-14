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Авто проиcшествия

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Фото: freepik

Во время аварии в Коченевском районе Новосибирской области скончались двое мужчин.

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирской области на территории Коченевского района водитель 1989 года рождения управлял автомобилем ГАЗ Луидор и двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Коченево в сторону автодороги "Северный обход города Новосибирска". Во время пути водитель совершил наезд на автомобиль, который стоял после ДТП, в нём находились двое мужчин.

В результате аварии двое мужчин погибли — один скончался на месте, а второй умер в больнице через несколько часов.

Напомним, что в Новосибирске из-за ДТП с троллейбусом пострадали 4 человека.

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Валерия Митрохина
Журналист

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