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вчера 23:20
общество

В Новосибирске 20 тысяч людей пополнили социальные транспортные карты

Фото: Pexels.com

С 1 декабря в Новосибирске начался прием денежных средств на Единую транспортную карту.

Жителям региона рекомендуют заранее пополнить карту, чтобы избежать неудобств перед наступлением новогодних праздников. По информации пресс-центра администрации города, уже 20 тысяч человек воспользовались этой возможностью.

Для пополнения карты доступны кассы расчетно-сервисного центра «Тагма», управляющие компании, офисы МУП «Пассажиртрансснаб», а также терминалы самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» в вестибюлях метрополитена. Стоимость месячного безлимита составляет 260 рублей. Внести средства на карту можно до конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Омской области передаст комплекс РЭБ одному из подразделений.

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Игорь Кириченко
Журналист

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