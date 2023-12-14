В Новосибирске 20 тысяч людей пополнили социальные транспортные карты

С 1 декабря в Новосибирске начался прием денежных средств на Единую транспортную карту.

Жителям региона рекомендуют заранее пополнить карту, чтобы избежать неудобств перед наступлением новогодних праздников. По информации пресс-центра администрации города, уже 20 тысяч человек воспользовались этой возможностью.

Для пополнения карты доступны кассы расчетно-сервисного центра «Тагма», управляющие компании, офисы МУП «Пассажиртрансснаб», а также терминалы самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» в вестибюлях метрополитена. Стоимость месячного безлимита составляет 260 рублей. Внести средства на карту можно до конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Омской области передаст комплекс РЭБ одному из подразделений.