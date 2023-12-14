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общество

В Новосибирске мясо курицы с начала года подорожало на 43,7%

Фото: Pexels.com

Стоимость на этот продукт начала стремительно расти с мая.

С начала этого года цены на мясо кур в Новосибирске выросли на 43,7%. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на данные Новосибирскстата и местных производителей.

За последние 11 месяцев 2023 года цена на курятину в городе заметно поднялась. По официальной статистике, в ноябре окорочка стоили 261 рубль за 1 килограмм. Однако жители города сообщают о ценах в 300 рублей за тот же вес. Куриная грудка, в свою очередь, стоит в районе 500 рублей за килограмм.

Производители заранее предупреждали об увеличении стоимости на 25%, что привело к началу проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Несмотря на снижение оптовых цен на бройлера, розничные цены остаются высокими.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент Путин извинился за рост цен на яйца в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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