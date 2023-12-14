В Новосибирске начался суд над сыном экс-депутата по делу о смертельном ДТП

Новосибирский суд начал рассмотрение уголовного дела Александра Бушкова — его обвиняют в гибели женщины в результате ДТП.

В Центральном районном суде Новосибирска рассматривают уголовное дело 22-летнего Александра Бушкова, который весной текущего года сбил насмерть 45-летнюю Инну Шукман — по версии следствия, подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.

В ходе заседания стало известно, что Бушков ехал на скорости 125 километров в час, а Шукман от полученных травм погибла на месте.

22-летний Александр Бушков — сын экс-депутата из Алтайского края — обвиняется по ст.264 ч.4 п.п.а, б УК РФ (Нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сиб.фм собрал всё, что известно по данному делу.