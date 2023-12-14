В Новосибирске назвали самый холодный вид транспорта

В Новосибирске проверили общественный транспорт на соответствие температуры по ГОСТу.

По данным государственного стандарта (ГОСТа), температура в салонах автобусов не должна опускаться ниже +10 градусов, учитывая тот факт, если на улице в это время от -15 до -25. А уже при -40 градусах в транспорте должно было выше +5.

В Новосибирске в маршрутке, которая ходит из Первомайского района термометр зафиксировал температуру воздуха -20. Учитывая то, что на улице в это время было почти -35. Далее была проверена электричка, в которой температура была указана +21 — это было показано на бегущей строке в самом вагоне. Однако температура позже показала уже +17 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Красноярске детей высадили из автобуса в мороз.